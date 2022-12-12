деревня Волок, деревня Волок, Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Волок

Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Волоцкая волость
198. Волок, село бывшее государственное, при реке Мсте, дворов 12, жителей 64, волостное правление (уездный город в 16 верстах), 2 церкви православные, часовня, почтовая Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Волоцкая волость
17Волок (с.)2-го стана, 1-го зем. уч.Лесовского354843458816++земледелиеторговля Тихвинский тракт.река Мста.4 церк., 2 школы, волостное правление, Волоцкое кредит. т-во, 5 мел., 4 чайных, вин., пивная лавка, ярмарка: 6 янв. 25 марта, 9 мая, 24 июня, 1 окт. и 6 дек.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
58859Волокдеревня58°31'00"33°46'00"O-36-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Волокское сельское поселение
49606413101д Волокдеревня
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