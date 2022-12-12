село Станово, село Станово, Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Станово

Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3401Станово, с. вл.при р. Мологе, рч. Мыли и колодцах.124625126167Церковь православная 1. Перевоз через Мологу.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Моложский уезд, Иловенская волость
1069. Станово, село бывшее владельческое, при реке Мологе, дворов 15, жителей 83, церковь православная

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Иловенская волость
с. СтановоIV. Становское общество982854Становский приход
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close