Станово
Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3401Станово, с. вл.при р. Мологе, рч. Мыли и колодцах.124625126167Церковь православная 1. Перевоз через Мологу.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1069. Станово, село бывшее владельческое, при реке Мологе, дворов 15, жителей 83, церковь православная
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. СтановоIV. Становское общество982854—Становский приходПоказать скан