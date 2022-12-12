село Вязовка, село Вязовка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Вязовка

Татищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
111Вязовка (Рождествецское), с. каз. и вл.при рч. Вязовке.3712131459470Церковь православная 1. Мельниц 8.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Вязовская волость
18. Вязовка (Рожественское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Вязовке, дворов 118, жителей 691, волостное правление (уездный город в 37 верстах), це Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Татищевский район
52554Вязовкасело51°48'с.ш.45°47'в.д.M-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Татищевский муниципальный район, Вязовское сельское поселение
63646405101с Вязовкасело
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