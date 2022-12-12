агрогородок Кемелишки, агрогородок Кемелишки, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Кемелишки

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Кемелишская волость
266. Кемелишки, местечко бывшее владельческое, дворов 21, жителей 143, волостное правление (уездный город в 36 верстах), костел, школа, 2 лавки, питейный дом. В 1 версте Показать все

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
аг. Кемелишки252
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