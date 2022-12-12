Денисьево
Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2466Спасское (Денисьево), сц. вл.при р. Ягодной Рясе.251220146132Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
872. Желябово, сельцо бывшее владельческое, при речке Ягодной Рясе, дворов 94, жителей 504
873. Спасское (Денисьево), сельцо бывшее владельческое, при речке Ягодной Рясе, дворов 49, жителей 362, винокуренный завод, паровая мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
79680Денисьеводеревня53°21'00"39°39'00"N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42636436116д Денисьеводеревня