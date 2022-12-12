деревня Денисьево, деревня Денисьево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Денисьево

Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2466Спасское (Денисьево), сц. вл.при р. Ягодной Рясе.251220146132
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Гагинская волость
872. Желябово, сельцо бывшее владельческое, при речке Ягодной Рясе, дворов 94, жителей 504
873. Спасское (Денисьево), сельцо бывшее владельческое, при речке Ягодной Рясе, дворов 49, жителей 362, винокуренный завод, паровая мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Лев-Толстовский район
79680Денисьеводеревня53°21'00"39°39'00"N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Лев-Толстовский муниципальный район, Сельское поселение Топовский сельсовет
42636436116д Денисьеводеревня
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