деревня Куристе, деревня Куристе, Hiiumaa vald, Hiiu maakond (на 2022) — Familio

Куристе

Hiiumaa vald, Hiiu maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Эммастская волость
2510.0Деревня Куристе5681363ЭммантскийЭммаст
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Реестр географических названий Эстонии

НазваниеТип
Hiiu maakond, Hiiumaa vald
Kuriste külaküla
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