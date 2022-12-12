село Курганово, село Курганово, Полевской, Свердловская область (на 2019) — Familio

Курганово

Полевской, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2285Курганова, дер.при р. Чусовой.276562200275
Показать скан
2302Курганова, дер.при р. Чусовой.4040107281302Часовня православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Мраморская волость
508. Кургановская, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой, дворов 128, жителей 645, 2 часовни, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Полевской
513968Кургановосело56°38'с.ш.60°23'в.д.O-41-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Полевской
65754000156с Кургановосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close