село Грушка, село Грушка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Грушка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Даниловская волость
203. Грушка, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 224, жителей 1270, церковь православная, больница, питейный дом, водяная мельница, кирпич. и свеклосахар. зав.

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Даниловская волость
Грушка44621708013

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12683Грушкаселоцентр сільської радир-н Благовіщенськийсільрада Грушківська
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