село Новоконстантиновка, село Новоконстантиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новоконстантиновка

Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Гайныямаковская волость
30Ново-Константиновское, с. на руч. Сухой-Кызыл, 2 бак., лав., церковь, ветр. мел., зем. школа904074287280Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Альшеевский район
660566Новоконстантиновкасело53°48'00"55°12'00"N-40-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Альшеевский муниципальный район, Сельское поселение Зеленоклиновский сельсовет
80602418106с Новоконстантиновкасело
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