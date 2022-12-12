село Торговица, село Торговица, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Торговица

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Торговицкая волость
1324. Торговицы, местечко бывшее военных поселян, при речке Синюхе, дворов 340, жителей 1570, волостное правление (уездный город в 44 верстах), церковь православная, часо Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Подвысокская волость
Торговица м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12421Торговицяселоцентр сільської радир-н Новоархангельськийсільрада Торговицька
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