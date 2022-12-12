деревня Крохалевка, деревня Крохалевка, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Крохалевка

Коченевский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Томский округ
31Крохалево (Крахалевское), с. зав.при рч. Камышенке.2312933106126Церковь православная 1.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Прокудская волость
5Село Крохалевское 30230211170

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Коченевский район
81403Крохалевкадеревня55°09'82°32'N-44-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Коченевский муниципальный район, Сельское поселение Прокудский сельсовет
50623422111д Крохалевкадеревня
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