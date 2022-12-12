село Беседино, село Беседино, Курский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Беседино

Курский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
233Беседина, д. каз. и вл.при рч. Рати.9966126129Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Троицкая волость
83. Беседина, деревня бывшая государственная, при речке Рати, дворов 45, жителей 312, волостное правление (уездный город 22½ в), школа, 3 лавки, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Курский район
50381Бесединосело51°43'36°29'M-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Курский муниципальный район, Сельское поселение Бесединский сельсовет
38620408101с Бесединосело
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