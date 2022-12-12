Веселовка
Златоустовский, Челябинская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1723Веселовское (Веселая), село.при рч. Веселовке.3030109303312Р. Церковь православная 1. Жжение угля, заготовление дров, добыча руды, работы на Златоустовском заводе.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
964. Веселовское, село бывшее государственное, при реке Ае, дворов 125, жителей 628, церковь православная, школа, лавка
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
1Веселовка, с. при р. Ай, на прос. дор., церковь (постр. в 1870 году), 4 бак. лав., шк.3030161260310Обж. угля, рубка и доставка дров на Злат. казен. завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
326268Веселовкасело54°59'00"59°34'00"N-40-048
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75712000106с Веселовкасело