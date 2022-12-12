село Веселовка, село Веселовка, Златоустовский, Челябинская область (на 2019) — Familio

Веселовка

Златоустовский, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1723Веселовское (Веселая), село.при рч. Веселовке.3030109303312Р. Церковь православная 1. Жжение угля, заготовление дров, добыча руды, работы на Златоустовском заводе.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Златоустская волость
964. Веселовское, село бывшее государственное, при реке Ае, дворов 125, жителей 628, церковь православная, школа, лавка

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Златоустовская волость
1Веселовка, с. при р. Ай, на прос. дор., церковь (постр. в 1870 году), 4 бак. лав., шк.3030161260310Обж. угля, рубка и доставка дров на Злат. казен. завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, город областного подчинения Златоуст
326268Веселовкасело54°59'00"59°34'00"N-40-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Златоустовский
75712000106с Веселовкасело
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