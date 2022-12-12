деревня Солдатская Слобода Большая, деревня Солдатская Слобода Большая, Ключищинская волость, Лаишевский уезд (на 1914) — Familio

Солдатская Слобода Большая

Ключищинская волость, Лаишевский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Ключищинская волость
Николаевская Слобода Большая, Ключищинскойсм. Солдат. Слоб. Большая
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Солдатская Слобода Большая, Ключищинскойрусские79
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