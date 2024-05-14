село Чхуартал, Ткуарчалский район (на 2016) — Familio

Чхуартал

Ткуарчалский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Чхәарҭал, ჩხორთოლი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гальский район, Чхортольский сельсовет
село Чхортоли2203210895

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Ткуарчалский район
с. Чхуартал408807

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