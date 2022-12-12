деревня Нижнее Пикалово, деревня Нижнее Пикалово, Чехов, Московская область (на 2019) — Familio

Нижнее Пикалово

Чехов, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5598Пикалово нижнее, д. каз.при колодце.211427105121
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Бавыкинская волость
1245. Верхнее и Нижнее Пикалово, деревни бывшие государственные, при речке Тинине, дворов 85, жителей 593, 2 овчинных завода

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Бавыкинская волость
Дер. Пикалово Нижнее 185650

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Чехов
41413Нижнее Пикаловодеревня55°03'с.ш.37°33'в.д.N-37-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Чехов
46784000556д Нижнее Пикаловодеревня
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