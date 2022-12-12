село Сомово, село Сомово, Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Сомово

Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Одоевский уезд
3333Сомово, с. вл.при рч. Мизгее.142024120130Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Одоевский уезд, Сомовская волость
952. Сомово, село бывшее владельческое, дворов 40, жителей 322, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Одоевский район
8283Сомовосело53°52'с.ш.36°31'в.д.N-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Одоевский муниципальный район, Южно-Одоевское сельское поселение
70636475216с Сомовосело
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