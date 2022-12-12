село Шуры, село Шуры, Дрокиевский район (на 2017) — Familio

Шуры

Дрокиевский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
764Шури, д. вл.при р. Кобалте.40211511467
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Надушитская волость
545. Шуры, село царан, при речке Коболте, дворов 280, жителей 1086, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Дрокиевский район
ШурьŞuri
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