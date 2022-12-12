Мыт
Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1959Мыт, с. вл.при р. Лухе и рч. Таихе.7728169380463Церквей православных 2. Училище. Богаделен 3. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1089. Мыт, село бывшее владельческое, при реке Лухе, дворов 108, жителей 702, в. првл (уездный город в 80 верстах), 3 церкви православные, школа, 2 лавки, 4 клеев. з., тр Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
2334Мыт село73116518080—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5101Мытсело56°49'42°19'O-38-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24602427101с Мытсело