деревня Сторожовцы, деревня Сторожовцы, Житковичский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Сторожовцы

Житковичский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Туровская волость
465. Сторожовцы, село бывшее государственное, при реке Ствиге, дворов 40, жителей 180, 2 церкви православных млн.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Туровская волость
Сторожовцы, село4326932701416
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Житковичский район, Рычевский сельсовет
д Сторожовцы233

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Житковичский район, Ричёвский сельсовет
д. Сторожовцы136
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