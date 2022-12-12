деревня Суркино, деревня Суркино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Суркино

Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1501Суркина, д. каз.при р. Инсаре.177269490
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Кривозерьевская волость
867. Суркина, деревня бывшая государственная, при речке Инсаре, дворов 35, жителей 255, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Лямбирский район
85916Суркинодеревня54°21'45°16'N-38-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, Кривозерьевское сельское поселение
89637440106д Суркинодеревня
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