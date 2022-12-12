село Репьёвка, село Репьёвка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Репьёвка

Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
214Репьевка, с. вл.при рч. Яманбулаке.95565184192Церковь православная, волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Репьевская волость
222. Репьевка (Александровка), деревня бывшая владельческая, при речке Яманбулаке, дворов 68, жителей 393, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь прав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Тюльганский район
75239Репьевкасело52°17'с.ш.56°14'в.д.N-40-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Тюльганский муниципальный район, Сельское поселение Репьёвский сельсовет
53653425101с Репьёвкасело
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