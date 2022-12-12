деревня Красная Дуброва, деревня Красная Дуброва, Бобруйский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Красная Дуброва

Бобруйский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Турковская волость
171. Дубров, деревня еврейская, при Омеленском канале, дворов 29, жителей 187, еврейский молитвенный дом

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Бобруйский район, Бортниковский сельсовет
д Красная Дуброва72

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Бобруйский район, Бортниковский сельсовет
д. Красная Дуброва78
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