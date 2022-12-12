деревня Алекаево, деревня Алекаево, Пинежский уезд, Архангельская губерния (на 1886) — Familio

Алекаево

Пинежский уезд, Архангельская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Подборская волость
443. Олекаева (Олекаевская), деревня бывшая государственная, при реке Пинеге, дворов 9, жителей 63, часовня
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