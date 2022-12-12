деревня Тихтозеро, деревня Тихтозеро, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Тихтозеро

Калевальский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Кемский уезд
406Тихтозеро (Тихто-Ярви), д.при оз. Войкульском.267139113024
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Кемский уезд, Тихтозерская волость
153. Тихтозеро, деревня бывшая государственная, при озере Тихтозере, дворов 12, жителей 84, волостное правление (уездный город 272 в.)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Калевальский Национальный район
151356Тихтозеродеревня65°32'30°31'Q-36-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Калевальский муниципальный район, Луусалмское сельское поселение
86609444111д Тихтозеродеревня
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