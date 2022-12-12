хутор Назаровка, хутор Назаровка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Назаровка

Ольховатский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2387Назарепков (Назаровский), хут. вл.при рч. Черной Калитве.786394407394
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Марьевская волость
1021. Назаровка, хутор бывший владельческий, при речке Черн. Калитве, дворов 101, жителей 662

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Ольховатский район
630488Назаровкахутор50°18'с.ш.39°06'в.д.M-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Ольховатский муниципальный район, Марьевское сельское поселение
20629424121х Назаровкахутор
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