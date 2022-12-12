село Джугастра, село Джугастра, Вінницька область (на 2018) — Familio

Джугастра

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Мястковская волость
1120. Джугастра, село бывшее владельческое, при речке Марковке, дворов 254, жителей 1519, церковь православная, 2 питейных дома, водяная мельница, винокуренный завод

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ольгопольский уезд, Мястковская волость
Джугастра5072288706

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1663Джугастраселоцентр сільської радир-н Крижопільськийсільрада Джугастрянська
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