деревня Аносино, деревня Аносино, Истра, Московская область (на 2019) — Familio

Аносино

Истра, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
3005Борисоглебское (Аносино), с. вл.при р. Истре.161024115121Церковь православная 1. Монастырь женский.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Павловская волость
1057. Аносино (Борисоглебское), село бывшее владельческое, при речке Истре, дворов 39, жителей 221, женский монастырь, церковь православная, больница, лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Павловская волость
Село Аносино156платформа Снигири. 6 57Борисо-Глебский Аносинский Девичий монастырь, церковно-приходская школа, усадьба Озеровой.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Истра
16869Аносинодеревня55°50'с.ш.37°00'в.д.N-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Истра
46733000128д Аносинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close