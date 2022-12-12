Аносино
Истра, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3005Борисоглебское (Аносино), с. вл.при р. Истре.161024115121Церковь православная 1. Монастырь женский.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1057. Аносино (Борисоглебское), село бывшее владельческое, при речке Истре, дворов 39, жителей 221, женский монастырь, церковь православная, больница, лавка
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Аносино156платформа Снигири. 6 57Борисо-Глебский Аносинский Девичий монастырь, церковно-приходская школа, усадьба Озеровой.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
16869Аносинодеревня55°50'с.ш.37°00'в.д.N-37-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46733000128д Аносинодеревня