хутор Михайловка, хутор Михайловка, Каменский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Каменский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Гундоровская станица
1117Гундоровская станица, при реке Бол.-Каменка3604588728705Ст. и хут. пр., пчт. отд., церковь, 2-кл. прих. уч., женск. прих. уч., потреб. о-во11219

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Каменский район
48993Михайловкахутор48°23'00"40°01'00"M-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Каменский муниципальный район, Красновское сельское поселение
60623430121х Михайловкахутор
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