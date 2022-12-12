Михайловка
Каменский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1117Гундоровская станица, при реке Бол.-Каменка3604588728705Ст. и хут. пр., пчт. отд., церковь, 2-кл. прих. уч., женск. прих. уч., потреб. о-во11219—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48993Михайловкахутор48°23'00"40°01'00"M-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60623430121х Михайловкахутор