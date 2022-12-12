деревня Чернявка, деревня Чернявка, Хотимский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Чернявка

Хотимский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Березковская волость
257. Чернявка, село бывшее владельческое, при речке Еленке, дворов 40, жителей 250, церковь православная, постоялый двор

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Березковская волость
13Село Чернявкапроселочнойр. ЕменкеСельск. общ. кр. 50159197Чернявского пр. 16035
26Фол. Чернявкапроселочнойр. Еменкенасл. двор. Ал. Ал. Есимантовского, р.-кат. 1126Лозовицк. р.-кат. 16040

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Хотимский район, Чернявский сельсовет
д Чернявка121

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Хотимский район, Берёзковский сельсовет
д. Чернявка103
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