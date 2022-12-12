станица Букановская, станица Букановская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Букановская

Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2159Букановская, станица казачья.при р. Хопре.180193703630Церковь православная 1. Ярмарок 2.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Букановская станица
500Букановская станица, при рр. Раствердяенке и Хопре2875775760790Ст. пр., хут., пр., 1 цер. прих. уч. цк.-пр. школа400150

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Кумылженский район
14755Букановскаястаница49°41,0' с.ш.42°19,0' в.д.M-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Кумылженский муниципальный район, Букановское сельское поселение
18646408101ст-ца Букановскаястаница
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