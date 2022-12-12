село Мезеновка, село Мезеновка, Сумська область (на 2018) — Familio

Мезеновка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Ахтырский уезд
561Мезеновка, с. вл.при рчч. Корове и Пожне.5924120407452Церковь православная 1. Заводов 2: сахарный и селитрянный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Ряснянская волость
114. Мезеновка, село бывшее владельческое, при речке Пожне, дворов 137, жителей 1705, церковь православная, свеклосахар. и кирпич. зз.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21183Мезенівкаселоцентр сільської радир-н Краснопільськийсільрада Мезенівська
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