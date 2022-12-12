село Белое, село Белое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Белое

Троицкий муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Бийский округ
1457Беловое (Белое), с. зав.при рч. Белой.6060298696Церковь православная 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Троицкий район
152374Белоесело52°55'84°44'N-45-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Троицкий муниципальный район, Сельское поселение Кипешинский сельсовет
1651440101с Белое#Н/Д
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