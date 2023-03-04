Мамаева (Попова) Мария Михайловна
Место рожденияп. Желобовского
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1888
Рождение ребёнка
14.01.1891
Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.10.1893
Сын: Мамаев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.05.1896
Сын: Мамаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мамаева Николаевна
Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.09.1900
Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.07.1903
Дочь: (Мамаева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно