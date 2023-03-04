Мамаева (Попова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Попова) Мария Михайловна

Место рождения

п. Желобовского

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.11.1888

Муж: Мамаев Николай Дмитриевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.01.1891

Сын: Мамаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.10.1893

Сын: Мамаев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.05.1896

Сын: Мамаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мамаев Степан Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мамаева Николаевна

Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.09.1900

Сын: Мамаев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.07.1903

Дочь: (Мамаева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мамаев Николай Дмитриевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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