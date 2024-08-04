Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Трофим Михайлович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Эмиграция
1793
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Переведен в 1793 г. из с. Кандабулак Самарской округи
Смерть
Неизвестно