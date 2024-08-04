Михаил Данилович 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Эмиграция
1793
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Переведен в 1793 г. из с. Кандабулак Самарской округи
Смерть
Неизвестно

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