Совальскова (Жалнова) Ольга Ефремова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жалнов Ефрем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.03.1913 ст.
Дочь: Совальскова Александра Никифорова
Отец ребёнка: Совальсков Никифор Егоров
Рождение ребёнка
18.07.1914 ст.
Дочь: Совальскова Мария Никифорова
Отец ребёнка: Совальсков Никифор Егоров
Рождение ребёнка
30.08.1917 ст.
Дочь: Совальскова Елизавета Никифорова
Отец ребёнка: Совальсков Никифор Егоров
Смерть
Неизвестно