Совальскова (Жалнова) Ольга Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совальскова (Жалнова) Ольга Ефремова

Место рождения

Селитьба, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жалнов Ефрем

Мать: не указана

Селитьба, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совальсков Никифор Егоров

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.03.1913 ст.

Дочь: Совальскова Александра Никифорова

Отец ребёнка: Совальсков Никифор Егоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.07.1914 ст.

Дочь: Совальскова Мария Никифорова

Отец ребёнка: Совальсков Никифор Егоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.08.1917 ст.

Дочь: Совальскова Елизавета Никифорова

Отец ребёнка: Совальсков Никифор Егоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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