Новосёлов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения05.09.1913 ст.
Дата смерти08.01.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1913 ст.
МК 1913 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 100об.-101, №43)
Крещение
09.09.1913 ст.
Восприемник: Турекской волости, починка Ляжинского крестьянин Иван Николаев Крупин. МК 1913 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 100об.-101, №43)
Смерть
08.01.1914 ст.
В возрасте 4 месяцев - от родимца. МК 1914 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 179об.-180, №1)
Похороны
09.01.1914 ст.
Погребён на приходском кладбище. МК 1914 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 179об.-180, №1)