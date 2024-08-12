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Новосёлов Иван Алексеев

Место рождения

Зяблицево

Дата рождения

05.09.1913 ст.

Дата смерти

08.01.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1877 г.р.

Мать

Вычислено 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1913 ст.

Отец: Новосёлов Алексей Михайлов

Мать: Новосёлова (Крупина) Александра Николаева

МК 1913 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 100об.-101, №43)
Крещение
09.09.1913 ст.
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Восприемник: Турекской волости, починка Ляжинского крестьянин Иван Николаев Крупин. МК 1913 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 100об.-101, №43)
Смерть
08.01.1914 ст.
В возрасте 4 месяцев - от родимца. МК 1914 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 179об.-180, №1)
Похороны
09.01.1914 ст.
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Погребён на приходском кладбище. МК 1914 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 179об.-180, №1)

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