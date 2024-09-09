Ведягина Зинаида Павловна 28.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ведягина Зинаида Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведягин Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.1965

Дочь: Ведягина- Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Ведягин Георгий Николаевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.08.1968

Сын: Ведягин Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Ведягин Георгий Николаевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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