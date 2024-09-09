Ведягина Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1965
Дочь: Ведягина- Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Ведягин Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1968
Сын: Ведягин Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Ведягин Георгий Николаевич