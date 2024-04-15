Скосогоренко (Голиначева) Евдокия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосогоренко (Голиначева) Евдокия Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Александрович Ткаченко
Рождение ребёнка
16.10.1890 ст.

Дочь: Евдокия Павловна Или Порфирьевна

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
28.07.1893 ст.

Муж: Скосогоренко Семен Емельянович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Скосогоренко Семен Емельянович

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DH-T?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.

Сын: Скосогоренко Семен Семенович

Отец ребёнка: Скосогоренко Семен Емельянович

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS7-G?i=547&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.06.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Ефимович Демяненко
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Скосогоренко Семен Емельянович

Сумы, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHH-Z?i=843&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.03.1911 ст.

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Скосогоренко Семен Емельянович

Сумы, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3L-K?i=901&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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