Скосогоренко (Голиначева) Евдокия Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.02.1887 ст.
Федор Александрович Ткаченко
Рождение ребёнка
16.10.1890 ст.
Дочь: Евдокия Павловна Или Порфирьевна
Бракосочетание
28.07.1893 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Скосогоренко Семен Емельянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DH-T?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.
Сын: Скосогоренко Семен Семенович
Отец ребёнка: Скосогоренко Семен Емельянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS7-G?i=547&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.06.1905 ст.
Иван Ефимович Демяненко
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Скосогоренко Семен Емельянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHH-Z?i=843&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.03.1911 ст.
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Скосогоренко Семен Емельянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3L-K?i=901&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно