Матвейка Русяев Архип Корнилов (Моська/Матвейка Русяев)
мужской, родился 1710
умер 1749
МатьМазава БатайкинаНеизвестно г.р.
ОтецРусяйка Полежаев1664 г.р.
Супруги
Копайка Досаева1700 г.р.
Дети
Из Баевки Василий Архипов1747 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Русяйка Полежаев
Мать: Мазава Батайкина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копайка Досаева
Рождение ребёнка
1747
Сын: Из Баевки Василий Архипов
Мать ребёнка: Копайка Досаева
Смерть
1749