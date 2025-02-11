Матвейка Русяев Архип Корнилов (Моська/Матвейка Русяев) 1710 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвейка Русяев Архип Корнилов (Моська/Матвейка Русяев)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1710

умер 1749

Мать
Мазава БатайкинаНеизвестно г.р.
Отец
Русяйка Полежаев1664 г.р.
Супруги
Копайка Досаева1700 г.р.
Дети
Из Баевки Василий Архипов1747 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Русяйка Полежаев

Мать: Мазава Батайкина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копайка Досаева

Рождение ребёнка
1747

Сын: Из Баевки Василий Архипов

Мать ребёнка: Копайка Досаева

Смерть
1749

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