Никонова (Андреева) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1856 ст.
Отец: Никонов-Ильин-Терентьев-Жаренков Иоанн (Иван) Андреевич
Бракосочетание
07.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1876 ст.
Дочь: Тимофеева-Муштакова (Никифорова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев-Муштаков Иоанн (Иван) Никифорович
Рождение ребёнка
07.12.1877 ст.
Сын: Тимофеев-Муштаков (Никифоров) Даниил Иванович
Отец ребёнка: Тимофеев-Муштаков Иоанн (Иван) Никифорович
Рождение ребёнка
30.06.1892 ст.
Дочь: Тимофеева-Муштакова (Никифорова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев-Муштаков Иоанн (Иван) Никифорович
Рождение ребёнка
13.08.1894 ст.
Дочь: Тимофеева-Муштакова (Никифорова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев-Муштаков Иоанн (Иван) Никифорович
Смерть
Неизвестно