Никонова (Андреева) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконова (Андреева) Матрона Ивановна

Никонова (Андреева) Матрона Ивановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1856 ст.

Отец: Никонов-Ильин-Терентьев-Жаренков Иоанн (Иван) Андреевич

Мать: Власова (Емельянова) Анастасия Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1876 ст.

Муж: Тимофеев-Муштаков Иоанн (Иван) Никифорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1876 ст.

Дочь: Тимофеева-Муштакова (Никифорова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев-Муштаков Иоанн (Иван) Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.12.1877 ст.

Сын: Тимофеев-Муштаков (Никифоров) Даниил Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев-Муштаков Иоанн (Иван) Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1892 ст.

Дочь: Тимофеева-Муштакова (Никифорова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев-Муштаков Иоанн (Иван) Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1894 ст.

Дочь: Тимофеева-Муштакова (Никифорова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев-Муштаков Иоанн (Иван) Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.