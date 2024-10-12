Мынова Соломонида Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мынов Лев Филиппович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Мынов Лев Филиппович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Мынова) Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Мынов Лев Филиппович
Смерть
Неизвестно