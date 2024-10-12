Мынова Соломонида Матвеевна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мынова Соломонида Матвеевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мынов Лев Филиппович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мынов Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Мынов Лев Филиппович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Мынова) Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Мынов Лев Филиппович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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