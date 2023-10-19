Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Семеновна

Марфа Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сизов Александр Моисеевич

Отец ребёнка: Сизов Моисей Миронович

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Моисеевна

Отец ребёнка: Сизов Моисей Миронович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Сизов Моисей Миронович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close