Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сизов Александр Моисеевич
Отец ребёнка: Сизов Моисей Миронович
Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Моисеевна
Отец ребёнка: Сизов Моисей Миронович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Сизов Моисей Миронович
Смерть
Неизвестно