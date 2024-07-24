Федотова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Федотов Владимир Прокопьевич

Отец ребёнка: Федотов Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Федотов Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Федотов Прокопий Васильевич

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