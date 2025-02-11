Шалагина Чарджоу После 2.06.1936 (Шиндина) Екатерина Акимовна Около 1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Шалагина Чарджоу После 2.06.1936 (Шиндина) Екатерина Акимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1905

умерла Неизвестно

Мать
Шиндина Агафья Лукьяновна1870 г.р.
Дети
Шалагин Алексей Дмитриевич28.09.1929 г.р.
(Шалагина) Мария Дмитриевна1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: Шиндина Агафья Лукьяновна

Рождение ребёнка
28.09.1929

Сын: Шалагин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шалагин Удост. Выд. Окт. 1930, Чарджоу Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Шалагина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шалагин Удост. Выд. Окт. 1930, Чарджоу Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.