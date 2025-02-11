Шалагина Чарджоу После 2.06.1936 (Шиндина) Екатерина Акимовна
женский, родилась Около 1905
умерла Неизвестно
МатьШиндина Агафья Лукьяновна1870 г.р.
Дети
Шалагин Алексей Дмитриевич28.09.1929 г.р.
(Шалагина) Мария Дмитриевна1935 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Рождение ребёнка
28.09.1929
Сын: Шалагин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Шалагин Удост. Выд. Окт. 1930, Чарджоу Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Шалагина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шалагин Удост. Выд. Окт. 1930, Чарджоу Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно