Меркер Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркер Владимир Андреевич

Меркер Владимир Андреевич

avatar

Место рождения

Саратовская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

28.10.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1961

Жена: Панфилкина (Борисова) Раиса Алексеевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Меркер Николай Владимирович

Мать ребёнка: Панфилкина (Борисова) Раиса Алексеевна

Смерть
28.10.1968
Убинское, Убинский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.