Меркер Владимир Андреевич
Место рожденияСаратовская область
Дата рождения1941
Дата смерти28.10.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1961
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1963
Сын: Меркер Николай Владимирович
Мать ребёнка: Панфилкина (Борисова) Раиса Алексеевна
Смерть
28.10.1968
Убинское, Убинский муниципальный район, Новосибирская область