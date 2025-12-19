Скобелев Иван Иванович 05.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скобелев Иван Иванович

Автор
ЮВ
Веков Ю.

мужской, родился 05.08.1914, Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

умер Неизвестно

Мать
Васильева (Никитина) Пелагея1892 г.р.
Отец
Скобелев (Прокопьев) Иван Прокопьевич01.01.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914

Отец: Скобелев (Прокопьев) Иван Прокопьевич

Мать: Васильева (Никитина) Пелагея

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
18.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
15.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
15.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
02.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Смерть
Неизвестно

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