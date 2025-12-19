Скобелев Иван Иванович
мужской, родился 05.08.1914, Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
умер Неизвестно
МатьВасильева (Никитина) Пелагея1892 г.р.
ОтецСкобелев (Прокопьев) Иван Прокопьевич01.01.1886 г.р.
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Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности