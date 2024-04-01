Жданов Михаил Солдат Д. М. Зарослой Ануфриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Жданов Парфений Солдат Михайлов
Мать ребёнка: Жданова ? Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Жданова ? Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
05.06.1872
Мать ребёнка: Жданова ? Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
17.07.1875
Дочь: Марина Михайлова
Мать ребёнка: Жданова ? Фекла Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно