Жданов Михаил Солдат Д. М. Зарослой Ануфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданов Михаил Солдат Д. М. Зарослой Ануфриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Жданов Парфений Солдат Михайлов

Мать ребёнка: Жданова ? Фекла Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Жданов Максим Михайлов

Мать ребёнка: Жданова ? Фекла Никифорова

Рождение ребёнка
05.06.1872

Сын: Жданов Дорофей Михайлов

Мать ребёнка: Жданова ? Фекла Никифорова

Рождение ребёнка
17.07.1875

Дочь: Марина Михайлова

Мать ребёнка: Жданова ? Фекла Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова ? Фекла Никифорова

Смерть
Неизвестно
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