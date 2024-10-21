Хайретдинов Рафит Наилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1996
Дочь: Хайретдинова Светлана Рафитовна
Мать ребёнка: Картмазова (Кончакова) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
19.08.1996
Сын: Хайретдинов Вадим Рафитович
Мать ребёнка: Картмазова (Кончакова) Наталья Александровна