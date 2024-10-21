Хайретдинов Рафит Наилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинов Рафит Наилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1996

Дочь: Хайретдинова Светлана Рафитовна

Мать ребёнка: Картмазова (Кончакова) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
19.08.1996

Сын: Хайретдинов Вадим Рафитович

Мать ребёнка: Картмазова (Кончакова) Наталья Александровна

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