Бердочкин Иван Семёнович
мужской, родился 12.01.1864 ст., Троицкое, Зюзинская волость, Московский уезд
умер Неизвестно
ОтецБердочкин Семён Иванович02.02.1837 ст. г.р.
МатьБердочкина Васса Ивановна04.08.1834 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1864 ст.
Троицкое, Зюзинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/7db90f3c-94bd-402a-861b-2aa3da6b83c2/104?center=799+754 ИВ 1864 г.: https://yandex.ru/archive/catalog/2c4d100e-22c3-4e29-8fff-8df8640e2a86/1645?center=3858+1563