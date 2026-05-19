Бердочкин Иван Семёнович 12.01.1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бердочкин Иван Семёнович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 12.01.1864 ст., Троицкое, Зюзинская волость, Московский уезд

умер Неизвестно

Отец
Бердочкин Семён Иванович02.02.1837 ст. г.р.
Мать
Бердочкина Васса Ивановна04.08.1834 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1864 ст.

Отец: Бердочкин Семён Иванович

Мать: Бердочкина Васса Ивановна

Троицкое, Зюзинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/7db90f3c-94bd-402a-861b-2aa3da6b83c2/104?center=799+754 ИВ 1864 г.: https://yandex.ru/archive/catalog/2c4d100e-22c3-4e29-8fff-8df8640e2a86/1645?center=3858+1563

Смерть
Неизвестно

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